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В США предложили передавать оружие Украине в кредит

В США предложили передавать оружие Украине в кредит

США следует передавать военную помощь Украине в рамках кредита, а не безвозмездно. Об этом в воскресенье, 18 февраля, заявил американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм в эфире телеканала CBS News.

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Валентин Воробьев
В кредит, считай, даром
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