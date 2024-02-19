В США предложили передавать оружие Украине в кредит

США следует передавать военную помощь Украине в рамках кредита, а не безвозмездно. Об этом в воскресенье, 18 февраля, заявил американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм в эфире телеканала CBS News.
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