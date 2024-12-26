Российские войска прорвали оборону ВСУ в Старице Харьковской области

Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко Российские войска смогли прорвать оборону украинских подразделений в Старице, расположенной в Харьковской области, и продолжили наступление вдоль реки Северский Донец.
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