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Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией

Хитрые планы и жажда реванша: Запад "подогревает" войну с Россией

Сегодня все больше специалистов склоняются к тому, что главная проблема так называемого коллективного Запада в отношении войны с Россией – это геополитический когнитивный диссонанс, который по-русски можно сформулировать очень просто: и хочется, и колется.

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