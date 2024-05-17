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В Белом доме заявили, что США не подталкивают Украину к ударам по российской территории

В Белом доме заявили, что США не подталкивают Украину к ударам по российской территории

США не подталкивают Украину к агрессивным действиям в отношении России. Эту информацию в пятницу, 17 мая, подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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