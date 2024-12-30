На Парашютной из-за петарды взорвался электрощит. Как стало известно Мойке78, вечером 29 декабря около 22.
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На Парашютной из-за петарды взорвался электрощит. Как стало известно Мойке78, вечером 29 декабря около 22.