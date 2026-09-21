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Wholesale Gas Prices Are Reaching Consumers Faster, ECB Says

The surge in wholesale natural gas prices is set to pass through the retail and electricity inflation in the Eurozone faster than in the past, the European Central Bank (ECB) said in its Economic Bulletin on Monday.

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