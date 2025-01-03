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Daily Storm

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  • Игорь Васиков
    Честный бой, честное отношерие к врагу. По русски.В любом случае ну...
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В любом случае нужно быть человеком: генерал Соболев прокомментировал страшное видео рукопашной схватки из зоны СВО

В любом случае нужно быть человеком: генерал Соболев прокомментировал страшное видео рукопашной схватки из зоны СВО

Солдат ВСУ проиграл бой на ножах и перед смертью назвал российского военного лучшим в миреВ сети опубликовали видео рукопашной схватки российского бойца из Якутии и украинского военного, снятое его нашлемной камерой.

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Игорь Васиков
Честный бой, честное отношерие к врагу. По русски.
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