Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Михаил
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Харрис: США не будут применять военную силу для свержения Мадуро

Харрис: США не будут применять военную силу для свержения Мадуро

Соединенные Штаты не планируют применять военную силу для смены власти в Венесуэле. Об этом в интервью испаноязычному американскому телеканалу Telemundo заявила вице-президент США, кандидат на пост президента Камала Харрис.

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