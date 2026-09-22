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Слова Каллас о санкциях демонстрируют «обиду» Европы, заявил эксперт

Слова Каллас о санкциях демонстрируют «обиду» Европы, заявил эксперт

В эфире программы «Мнение» на News Front профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш , что слова главы евродипломатии Каи Каллас о новых санкциях против РФ и ее призывы не признавать выборы в России демонстрируют «обиду» всей Европы из-за потери лидерских позиций.

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