Слова Каллас о санкциях демонстрируют «обиду» Европы, заявил эксперт

В эфире программы «Мнение» на News Front профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш , что слова главы евродипломатии Каи Каллас о новых санкциях против РФ и ее призывы не признавать выборы в России демонстрируют «обиду» всей Европы из-за потери лидерских позиций.