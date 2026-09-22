В эфире программы «Мнение» на News Front профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш , что слова главы евродипломатии Каи Каллас о новых санкциях против РФ и ее призывы не признавать выборы в России демонстрируют «обиду» всей Европы из-за потери лидерских позиций.
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