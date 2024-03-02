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Искали 18 лет. В Ростовской области мужчина похитил людей, чтобы заставить их молчать

Искали 18 лет. В Ростовской области мужчина похитил людей, чтобы заставить их молчать

Многие годы похититель находился в розыске, но его удалось задержать.В донском регионе будут судить 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в похищение людей и принуждении их к даче ложных показаний.

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