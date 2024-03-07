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Россия «недопустимо жестко» остановила маневры авианосца США «Джордж Буш». Протест Пентагона комментирует Олег Барабанов

Россия «недопустимо жестко» остановила маневры авианосца США «Джордж Буш». Протест Пентагона комментирует Олег Барабанов

Вчера 14K прочитали Россия получила очередной «жесткий протест» от США. Атомная подлодка ВМФ РФ «Юрий Долгорукий» своими действиями вынудила элитный американский авианосец завершить маневры с прятаться в порт Кипра.

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Комментарии
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Н
Ната
Товарищ негр, займитесь лучше своим здоровьем и географией мира, а не глобусом америки! Где ваше сша, а где Средиземное море?!
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10 час.
Алекс Сэм
Что то какой-то сыкл#вый гегемон стал
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7 час.
Ольга
А у России тоже есть интересы в Средиземном море и мы их отстаиваем! Какие претензии..?
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3 час.

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