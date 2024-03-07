Россия «недопустимо жестко» остановила маневры авианосца США «Джордж Буш». Протест Пентагона комментирует Олег Барабанов

Вчера 14K прочитали Россия получила очередной «жесткий протест» от США. Атомная подлодка ВМФ РФ «Юрий Долгорукий» своими действиями вынудила элитный американский авианосец завершить маневры с прятаться в порт Кипра.
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