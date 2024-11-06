В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь девушке- водителю, попавшей в трудную ситуацию на загородной трассе

Инспекторы дорожно-постовой службы отдельной роты дорожно-постовой службы Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» оказали помощь девушке-водителю, которая попала в трудную ситуацию на загородной трассе.
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