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Каменский об отстранении Разина: «Если смотреть на результаты «Металлурга», выглядит довольно странно – чьи‑то личные амбиции, возможно. В моей карьере таких случаев не было»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский удивлен решением « Металлурга » отстранить от работы главного тренера Андрея Разина .

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