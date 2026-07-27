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Провалили задание: 18 примеров кривых рук

Провалили задание: 18 примеров кривых рук

Когда перед человеком стоит всего одна-единственная задача, кажется, что выполнить её просто. Но собранные 18 примеров доказывают обратное: даже самое очевидное поручение можно исполнить настолько криво, что волосы встанут дыбом.

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