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В Москве откроется Центр национальных театров России

В Москве откроется Центр национальных театров России

В Москве откроется Центр национальных театров России. Об этом на Международном круглом столе «Национальная идентичность и культурный диалог в театральном пространстве» заявил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

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