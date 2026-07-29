Почему Киев решил извиниться перед Тегераном

После встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 июля Киев поспешил извиниться перед Тегераном за ракетный удар по иранскому судну в Каспийском море, в результате которого один моряк погиб и еще один получил ранения.
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