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Парламентская газета

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Почему Киев решил извиниться перед Тегераном

Почему Киев решил извиниться перед Тегераном

После встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 июля Киев поспешил извиниться перед Тегераном за ракетный удар по иранскому судну в Каспийском море, в результате которого один моряк погиб и еще один получил ранения.

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