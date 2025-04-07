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Украинские информационные крысы побежали с тонущего корабля

Украинские информационные крысы побежали с тонущего корабля

Небезызвестный хохлопропагандист Дмитрий Гордон* резко поменял свою риторику в отношении действующих властей Украины.

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