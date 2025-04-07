Небезызвестный хохлопропагандист Дмитрий Гордон* резко поменял свою риторику в отношении действующих властей Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Голимая русофобия". Шукшина жестко - о министре Любимовой. Отлетело даже Матвиенко
- Рубен Татулян подумал, что может скупить всё Сочи, но судья решил забрать у него 130 объектов недвижимости. на сумму свыше 3,9 млрд. руб.
- Весь героизм в клетке куда-то улетучился: в Санкт-Петербурге бородачам, напавшим на приставов, вынесли суровый приговор. Диаспора не помогла
Свежие комментарии