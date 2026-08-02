Мулад Мусаев уверен в восстановлении Боселли к матчу со «Спартаком»

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал о состоянии форварда своей команды Хуана Боселли и выразил надежду на участие игрока в третьем туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против московского «Спартака», который состоится 9 августа.