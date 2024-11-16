С 1 ноября: новые правила поверки счетчиков на воду — преимущества для абонентов! Юлия ЧелкановаС 1 ноября 2024 года в России начали действовать новые правила по поверке водяных счетчиков, которые значительно упрощают жизнь потребителей.
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