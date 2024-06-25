🌍🇧🇼🇺🇸 О попытках США укрепить военное влияние в Африке Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун накануне посетил Ботсвану.
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🌍🇧🇼🇺🇸 О попытках США укрепить военное влияние в Африке Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун накануне посетил Ботсвану.
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