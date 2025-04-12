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Газета.ру

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Рогов: ВС РФ взяли под контроль 13 кв. км в районе села Раздольное

Рогов: ВС РФ взяли под контроль 13 кв. км в районе села Раздольное

Российские военные продвинулись к северу от села Раздольное. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

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