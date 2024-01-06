Актёр Кристиан Оливер погиб на Карибах вместе с малолетними дочерьми

Голливудский актёр и две его дочери 10 и 12 лет погибли на КарибахПартнёр Тома Круза по фильму "Операция Валькирия" актёр Кристиан Оливер, известный также по голливудским фильмам "Спиди-гонщик" и "Хороший немец", погиб в результате авиакатастрофы.