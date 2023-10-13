Экономист Зубец спрогнозировал падение доллара

Глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ России Алексей Зубец допустил падение курса доллара на фоне обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами, сообщает .
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