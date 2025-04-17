Мужчина в Волгограде просто зашел в кафе позавтракать, но нарвался на нож-бабочку от неадекватного бородача

Игорь Максаков

Вообще давно назрел вопрос о том, что носить холодное оружие с собой должно строго наказываться Законом. Почему такой Закон не примут в ГД??? Абсолютное большинство перестанет носить в кармане ножи, а у тех, если при осмотре найдут, то сделать это уголовно наказуемым и давать по пять лет! Тогда никто не будет никогда носить нож. Но ГД видимо не до людей, они собакам вынесли приговор, а люди пусть друг друга сами уничтожают.