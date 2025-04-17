Интересная жизнь с Vera Star 13 апреля, раннее утро, Волгоград только просыпается. Небо затянуто серыми облаками, улицы почти пусты.
Мужчина в Волгограде просто зашел в кафе позавтракать, но нарвался на нож-бабочку от неадекватного бородача
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Вообще давно назрел вопрос о том, что носить холодное оружие с собой должно строго наказываться Законом. Почему такой Закон не примут в ГД??? Абсолютное большинство перестанет носить в кармане ножи, а у тех, если при осмотре найдут, то сделать это уголовно наказуемым и давать по пять лет! Тогда никто не будет никогда носить нож. Но ГД видимо не до людей, они собакам вынесли приговор, а люди пусть друг друга сами уничтожают.
Ответить
11 час.
ninikooo Митусова
Нужно выяснить кто ему продал гражданство РФ и строго наказать. А в случаях нанесения тяжких телесных повреждений и убийств россиян - лечение и похороны должны оплачивать из своего кармана г- н Затулин « со товарищи», так ратующие за права и свободы иноземцев. И пусть каждый из родственников пострадавших плюнет им в лицо.
Ответить
9 час.
Иван Ураганов
То,что убивают русских,наше правительство считает мелким хулиганством?И такое будет творится пока не исчезнет последний славянин?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии