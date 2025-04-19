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Солнце шепчет и кричит: учёные раскрыли тайну микровспышек, способных разогревать его корону

Солнце шепчет и кричит: учёные раскрыли тайну микровспышек, способных разогревать его корону

Новое исследование показало, что даже крошечные вспышки на Солнце — микровспышки — могут быть ключом к пониманию, почему солнечная корона остаётся такой горячей: они рождаются из переплетённых магнитных полей и ведут себя совсем не так, как ожидали учёные.

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