Солнце шепчет и кричит: учёные раскрыли тайну микровспышек, способных разогревать его корону

Новое исследование показало, что даже крошечные вспышки на Солнце — микровспышки — могут быть ключом к пониманию, почему солнечная корона остаётся такой горячей: они рождаются из переплетённых магнитных полей и ведут себя совсем не так, как ожидали учёные.
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