Солнце шепчет и кричит: учёные раскрыли тайну микровспышек, способных разогревать его корону

Новое исследование показало, что даже крошечные вспышки на Солнце — микровспышки — могут быть ключом к пониманию, почему солнечная корона остаётся такой горячей: они рождаются из переплетённых магнитных полей и ведут себя совсем не так, как ожидали учёные.