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ТОКИО-2020: расписание и прогнозы. День последний, 8 августа: спор России и Британии решит одна золотая медаль

ТОКИО-2020: расписание и прогнозы. День последний, 8 августа: спор России и Британии решит одна золотая медаль

К сожалению, в субботу российские спортсмены, выступающие здесь под флагом ОКР (Олимпийского комитета России), не смогли полностью реализовать свой золотой потенциал.

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