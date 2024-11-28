Запрет чайлдфри и большая армия. Что изменится в жизни россиян в декабре 2024 года?

За пропаганду отказа от детей будет грозить штраф, а иностранцев заставят сдавать биометрию Самым громким изменением, которое произойдет в декабре, конечно, станет нашумевший в России запрет пропаганды чайлдфри.
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