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Песков: на Западе есть понимающие слова Путина политики

Песков: на Западе есть понимающие слова Путина политики

Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press В западных странах остаются трезвые головы, которые анализируют слова президента России Владимира Путина о последствиях разрешения киевскому режиму наносить удары вглубь территории РФ.

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