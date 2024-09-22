Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press В западных странах остаются трезвые головы, которые анализируют слова президента России Владимира Путина о последствиях разрешения киевскому режиму наносить удары вглубь территории РФ.
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