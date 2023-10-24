Прокуратура начала проверку после ТВ-сюжета о жестоком обращении с мальчиком Усть-Илимске

Прокуратура Иркутской области выясняет обстоятельства жестокого обращения с 3-летним мальчиком в городе Усть-Илимске после выхода сюжета на одном из федеральных каналов, сообщили в пресс-службе ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии