Начался снос одной трети главного корпуса бывшей ЛПТО «Красное знамя», находящегося по адресу Пионерская улица, 53.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Начался снос одной трети главного корпуса бывшей ЛПТО «Красное знамя», находящегося по адресу Пионерская улица, 53.