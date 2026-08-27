Meta* выплатит до $18 млрд в США и ограничит работу соцсетей для подростков

Zuma\TASS Компания Meta* согласилась на изменения в работе социальных сетей Facebook* и Instagram* для защиты подростков, а также выплатит до 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования судебного разбирательства со штатами в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии