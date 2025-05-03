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"На передке всё трещит". В окопах заговорили о демобилизации: Есть признак грядущей паузы. СВОдки с фронта

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