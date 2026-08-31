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«Ну что, победили? Одну ракету им — они нам двести»: таможенный брокер о ситуации в Одессе

«Ну что, победили? Одну ракету им — они нам двести»: таможенный брокер о ситуации в Одессе

Одесситка на видео, которое распространяется в социальных сетях, задалась вопросом о последствиях продолжающихся российских ударов по Украине: «Ну что, победили? Мы одну ракету им, они нам двести».

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