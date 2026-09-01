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ТАСС

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Эрдоган: АЭС "Аккую" находится на завершающей стадии строительства

Эрдоган: АЭС "Аккую" находится на завершающей стадии строительства

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что АЭС "Аккую" находится на завершающей стадии перед вводом в эксплуатацию первого реактора, и предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе дать старт работе станции.

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