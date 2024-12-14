Оппозиция в Германии пообещала прекратить выдачу пособий украинцам

Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы в своей предвыборной кампании в случае победы на выборах в бундестаг обещают отменить выдачу украинцам пособия по безработице, сообщает Tagesspiegel со ссылкой на документ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии