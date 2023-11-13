Юрий Кот Тг-канал Роман Алехин сообщил: «На канале, который ведёт команда АНО «Диалог Регионы» по развитию госпабликов, появилось очередное изображение православного храма без креста».
Охотники за православными крестами, или почему мы защищаем крест
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Юрий Стенякин
На церквях надо не кресты а знаки бизнеса, не надо путать веру и культовые здания
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11 час.
Леонид Руси
Крест... символ Спасителя. Он открыл людям рай. До этого... рая не было... т.к. не было праведников. А откуда было им взяться, если была эра язычества и диких обрядов. Крест на груди - символ верного, т.е. человека, который не сомневается в существовании сил Света, тьмы, ангелов и демонов... ну и конечно же Создателя Вселенной. С крестом мы под защитой сил Света... и силы тьмы не смогут нападать на нас с той силой, с какой нападают на остальных. Мы в семье Света, мы воины Духа, добра и Бога. Но там, где не чертоги Бога, там тьма... И все они под контролем тьмы. Они это могут заметить по депрессивному настроению, унынию, озлобленности, раздражительности и агрессии. Потому, что в таком может сидеть уже бесов в три этажа. А эти глупые атеисты уверены, что они свободны, а мы рабы Бога. Сами, при этом, давно рабы Сатаны. Кресты на куполах... это наше спасение от демонов. Эти злобные сущности питаются низкочастотной энергией... которую я уже перечислил выше, говоря о безбожниках. Хотя... есть и сектанты, религиозные фанатики... которые думают, что своими убийствами служат Аллаху. Ему это не нужно. Ему не нужны толпы, которых загоняют в храм Божий. Человек сам и без принуждения должен созреть, будучи просветлённым. Некоторые приходят просто выполнить всё по ритуалу... а любви нет... Это тоже в зачёт не идёт. Не только я, но и многие другие бывают в тех мирах... из которых мы пришли сюда для стажировки в жёстких условиях материи. Да, все мы духи. Мы живём в разных телах миллионы лет... будучи сначала насекомыми, динозаврами, млекопитающими... и т.д. А потом уже у нас идут воплощения в телах человека. Но надо помнить, что за всё потом придётся ответить. Суд будет по делам нашим
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8 час.
ч
чвсатпкьл
Сколько же здесь сектантов со своими нелепыми выдумками? Больше похожую на доморощенную мессианскую религиозную пропаганду. Оставьте эту тему для религиозных теологов неучи. 😅🤣😂
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8 час.
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