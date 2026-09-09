Crude Oil: Elliott Wave 2 Complete, Heading to Wave 3 Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! konhow Crude Oil May Have Just Completed its 2nd Heading to 3rd Elliot Wave Crude oil is likely moving into its third wave (Wave 3), which is the most impulsive wave in a cycle.
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