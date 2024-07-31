Россияне активно пользуются программами лояльности авиакомпаний

В России высок спрос на программы лояльности авиакомпаний, позволяющие экономить на авиабилетах. Более 60% россиян пользуются такими программами, но почти треть населения страны ими не пользуется, что создает потенциал для развития банковских программ и совместных проектов с авиакомпаниями.
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