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Семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС

Семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС

В городе уровень воды начал снижаться.фото: t.me/VGA_NovayaKahovka--> В Новой Каховке после подтопления береговой зоны из-за разрушения ГЭС не известно местонахождение семи человек, сообщил 7 июня глава администрации города Владимир Леонтьев.

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