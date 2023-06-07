Семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС

В городе уровень воды начал снижаться.фото: t.me/VGA_NovayaKahovka--> В Новой Каховке после подтопления береговой зоны из-за разрушения ГЭС не известно местонахождение семи человек, сообщил 7 июня глава администрации города Владимир Леонтьев.