МИД Турции: Путин показал себя как хороший стратег-мыслитель в отношении Сирии

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент России Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся ситуацией в Сирии.
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