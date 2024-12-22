Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Умер подполковником с соответствующими обещанному и монетизированному. Не заслужил выше. А ныне наших генеральш, не г...Умер герой штурма...
  • ЮрийОгневед Литовченко
    Министр обороны П...
  • Александр Конкин
    Как же так? Мы, простые добровольцы и ополченцы это понимали, а целое Правительство РФ этого не понимало? Так кто из ...Путин: Россия дол...

МИД Турции: Путин показал себя как хороший стратег-мыслитель в отношении Сирии

МИД Турции: Путин показал себя как хороший стратег-мыслитель в отношении Сирии

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция не заключала никаких сделок с другими странами относительно Сирии, а президент России Владимир Путин поступил как хороший стратег при взаимодействии со сложившейся ситуацией в Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх