Банк России обрушил рынок госдолга до десятилетних минимумов

Банку России хочется поаплодировать: в своем ужесточении ДКП он обрушил рынок госдолга до десятилетних минимумов, но умудрился при этом не задеть ни денежный рынок, где гособлигации — самый главный залог, ни балансы банков.
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