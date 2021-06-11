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"Будет горячо": 2 знака зодиака ждет невероятное любовное приключение в ближайшие дни

"Будет горячо": 2 знака зодиака ждет невероятное любовное приключение в ближайшие дни

Астрологи назвали знаки зодиака, для которых вторая половина июня будет особенно "горячей". Представителей 2 созвездий ждет невероятно жаркое любовное приключение.

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