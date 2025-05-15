В Армении хотели бы, чтобы Гитлер победил? Плевок в погибших на войне на гостелевидении от главы командно-штабного института

Арцрун Ованнисян. Скрин кадра видео Общественное телевидение Армении.Арцрун Ованнисян. В День Победы, когда вся Россия и большая часть бывшего СССР чтили память павших, армянское государственное телевидение устроило «шоу альтернативной истории».
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