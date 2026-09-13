Ярославна провела отпуск за полярным кругом: угольная крошка, чумы и колбаса

Жительница Ярославля Любовь Соловьева провела отпуск за полярным кругом — в Воркуте. Она рассказала, что поездка её впечатлила: природа, город и люди.
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