РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А разве небо не отслеживается по всей границе с Украиной?Водитель автомоби...
  • лина любимцева
    ГДЕ обещанная САНИТАРНАЯ ЗОНА?!!!Пятеро жителей Ку...
  • лина любимцева
    Обжаловали арест.... А что?    Их нужно было наградить за хищения?Директор парка "П...

Расчеты ПТО "Рапира" уничтожили пункты управления БПЛА и боевиков ВСУ в зоне СВО

Расчеты ПТО "Рапира" уничтожили пункты управления БПЛА и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты 100-мм противотанковых орудий "Рапира" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками и украинских боевиков в зоне проведения спецоперации РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх