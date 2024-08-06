Расчеты ПТО "Рапира" уничтожили пункты управления БПЛА и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты 100-мм противотанковых орудий "Рапира" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками и украинских боевиков в зоне проведения спецоперации РФ.
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