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Царьград

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Мигран Хачатрян покинул пост главы Комитета гражданской авиации Армении

Мигран Хачатрян покинул пост главы Комитета гражданской авиации Армении

Мигран Хачатрян больше не возглавляет Комитет гражданской авиации Армении. Информация об этом появилась на официальной странице структуры в социальных сетях.

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