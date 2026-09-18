Первый "сухарь" Смолина принес "Металлургу" сухую победу над "Барысом"

Три точных броска в первые 10 минут принесли магнитогорцам домашние 3:0 над "Барысом". Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел в пятницу, 18 сентября 2026 года, на льду "Арены-Металлург" в Магнитогорске.
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