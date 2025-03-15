Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Kneper
    Александр К. Так ведь Львов то основал как раз РУССКИЙ КНЯЗЬ - Даниил Галицкий. Так что нечего своимми землями разбр...Макрон назвал укр...
  • Коська
    А может перед отправкой на Украину, потренировались бы в домашних условиях, а Россия поможет чем сможет - в вашем рас...Макрон назвал укр...
  • Геннадий Бережнов
    А после налёта на Москву была или нет команда, что знаете?Макрон назвал укр...

Армия России нанесла удары по производству беспилотников ВСУ

Армия России нанесла удары по производству беспилотников ВСУ

Армия России нанесла удары по производству беспилотников и аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило журналистам Минобороны России в ежедневном брифинге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх