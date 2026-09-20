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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Наполи» Аллегри одна победа в пяти последних матчах. Сегодня – ничья с «Фиорентиной»

«Наполи» в очередной раз не удалось одержать победу в чемпионате Италии . Неаполитанцы сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1) в 5-м туре Серии А.

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