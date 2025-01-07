Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» в том случае, если Пекин окажет материальную поддержку России в конфликте на Украине.
США пригрозили Китаю «значительными последствиями» за помощь России
Комментарии
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ся
сергей ямин
Как это получается?! Если американцы оказывают помощь воюющей стране, это ХОРОШО!!! А если, какая либа страна будет оказывать содействие России, то хто НАКАЗУЕМА!!! А, вообще-то, кто такая америка (пишу название страны с маленькой буквы умышленно)? Кто ей позволяет вмешиваться в дела других стран? Американцы - это гнусные, тупые, наглые отбросы цивилизации! А от ГНИД нао ИЗБАВЛЯТЬСЯ! И если не будет америки, то МИР СТАНЕТ ЧИЩЕ и МИРОЛЮБИВЕЕ! ПРОЧЬ, ВСЯКОЕ ДЕРЬМО С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!!!
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14 час.
W
Walery
Определенно настало время уже грозить значительными последствиями Штатам за финансовые и материальные поддержки режима конфликта на Украине. Что штаты там потеряли?
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14 час.
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