США пригрозили Китаю «значительными последствиями» за помощь России

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сергей ямин

Как это получается?! Если американцы оказывают помощь воюющей стране, это ХОРОШО!!! А если, какая либа страна будет оказывать содействие России, то хто НАКАЗУЕМА!!! А, вообще-то, кто такая америка (пишу название страны с маленькой буквы умышленно)? Кто ей позволяет вмешиваться в дела других стран? Американцы - это гнусные, тупые, наглые отбросы цивилизации! А от ГНИД нао ИЗБАВЛЯТЬСЯ! И если не будет америки, то МИР СТАНЕТ ЧИЩЕ и МИРОЛЮБИВЕЕ! ПРОЧЬ, ВСЯКОЕ ДЕРЬМО С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!!!